Un ancien d'Anderlecht buteur, mais une défaite inquiétante pour le Congo et ses "Belgicains"

La République Démocratique du Congo terminait sa préparation ce mercredi par un match amical contre le Burkina Faso. Les Léopards se sont inclinés malgré un but de Chancel Mbemba.

La RDC n'ira pas en confiance à la Coupe d'Afrique des Nations. Ce mercredi, les Léopards affrontaient le Burkina Faso et se sont inclinés (1-2) face à Hervé Koffi et ses compatriotes. Le score était de 0-2 à la pause, et Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) a réduit l'écart à la 56e minute de jeu.

Mbemba n'était pas le seul joueur passé par chez nous à être titulaire côté congolais. Rocky Bushiri (ex-Ostende, ex-Eupen, ancien international espoirs) et Théo Bongonda (ex-Genk) étaient également alignés par Sébastien Desabre.

La RDC, toujours citée parmi les favoris à la CAN mais qui a du mal à confirmer ce statut, termine donc sa préparation par une défaite, après un match nul décevant contre l'Angola. En Côte d'Ivoire, les hommes de Desabre sont versés dans un groupe relevé avec la Zambie, le Maroc et la Tanzanie.