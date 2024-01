🎥 La surprise de la deuxième partie de saison ? 18 mois après son arrivée, un Anderlechtois prend enfin son envol

Nilson Angulo prend enfin ses marques avec Anderlecht. Pourra-t-il profiter des blessures de plusieurs joueurs de l'équipe première ?

Même avec toute la prudence entourant l'intégration d'un jeune sud-américain de 19 ans (20 aujourd'hui), Anderlecht commençait à trouver le temps long pour Nilson Angulo. Arrivé en juillet 2022 contre près de deux millions d'euros avec l'étiquette d'international équatorien, Angulo a connu des premiers mois très compliqués.

C'est que pour sa toute première saison chez les Mauves, son temps de jeu se résume à 23 minutes (réparties en six montées au jeu) en Pro League et à quelques dribbles maladroits en Conférence League. Même les espoirs, qui lui avaient permis de s'acclimater jusqu'au mois de septembre, ne lui ont offert que peu de temps de jeu par la suite.

Les RSCA Futures pour reprendre confiance

Le garçon avait tout de même profité d'une de ses seules apparitions de la deuxième partie de saison pour offrir aux RSCA Futures la qualification pour les Playoffs d'une jolie frappe dans les dernières minutes sur le terrain de Deinze.

‚Ćõ | Nilson Angulo envoie les RSCA Futures en promotion play-offs sur cette magnifique frappe ! ūüü£‚ö™ÔłŹ #DEIAND pic.twitter.com/C7Ys0iOUxc — Eleven Belgium (FR) (@ElevenBeFR) February 11, 2023

Fort peu pour un joueur présenté comme une grande promesse du football équatorien. L'été dernier, il faisait même ses grands débuts en équipe nationale U20...deux ans après sa première apparition chez les "grands". L'objectif était de le voir renforcer le groupe pour la Coupe du Monde U20. C'est là que la transformation a eu lieu.

Numéro dix sur le dos, Angulo figurait parmi les meilleurs équatoriens et a grandement contribué à la qualification pour les huitièmes de finale avec trois assists en phase de groupe. Revenu à Bruxelles avec la confiance qui l'avait fui, le natif de Quito est l'une des satisfactions de l'équipe U23 avec 5 buts et 1 assist en 14 matchs de D1B. Une montée en puissance qui lui a valu d'être rappelé par Brian Riemer pour les deux derniers matchs de l'année du noyau A.

Dans sa volonté d'intégrer au stage les joueurs les plus performants des RSCA Futures, le Danois ne pouvait pas passer à côté d'Angulo. L'ailier gauche a donc fait le voyage en Tunisie en compagnie d'autres espoirs du club comme Tristan Degreef ou Robbie Ure. Et il est sans doute celui qui a profité du séjour pour marquer le plus de points.

Brian Riemer sous le charme

Son nom figurait ainsi dans le onze de départ du match amical contre Al-Ahli, au sein d'une équipe qui pourrait fort ressembler à celle alignée demain contre l'Union, si le match a bien lieu. Face au champion en titre de la compétition libyenne, Angulo était l'un des Anderlechtois les plus dangreux en ne cessant de provoquer sur son flanc gauche.

Même s'il lui aura manqué la finition, le garçon a visiblement convaincu son entraîneur : "Il peut devenir une star. Nilson est rapide, technique et athlétique. S’il apprend encore à prendre la bonne décision au bon moment… Nous avons désormais fait le choix de le laisser continuer à se développer, plutôt que de dépenser beaucoup d’argent pour un nouvel ailier rapide" déclare Riemer à la Dernière Heure.

Aidé par la présence de Luis Vazquez (les deux hommes sont proches et s'entraident pour faciliter leur intégration) et par les efforts du club pour faire venir sa famille, Angulo a une belle carte à jouer pour cette deuxième partie de saison.

C'est que contrairement à la fin du mois d'août, son horizon est plus dégagé sur la gauche. Francis Amuzu sera sur la touche pendant trois mois à cause de sa pubalgie tandis que l'état physique de Thorgan Hazard constitue toujours un point d'interrogation : la recrue star du mercato estival n'a plus commencé un match depuis plus de deux mois.