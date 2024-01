Une récompense polémique de plus pour Lionel Messi

Ce lundi, Lionel Messi a remporté le titre de FIFA The Best. Ce qui voudrait dire que, au regard des votes, Messi est encore actuellement le meilleur joueur du monde en activité.

En 2023, Messi n'a gagné que la Ligue 1 avec le PSG. Il a également gagné une Leagues Cup avec l'Inter Miami, qu'il a rejoint cet été. Un bilan tout de même bien maigre, malgré de grosses stats individuelles.

Dernièrement, Messi a été couronné de son 8e Ballon d'Or - en grande partie en raison de sa victoire lors de la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine.

Messi is crowned #TheBest! 👑🇦🇷



