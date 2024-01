Ivan Leko évoque le mercato du Standard, la non venue de Jaouen Hadjam et le cas Steven Alzate

En conférence de presse, Ivan Leko a fait le point sur le mercato sur Standard. La non-venue de Jaouen Hadjam, mais aussi le dossier Steven Alzate et la montée en puissance du jeune Hakim Sahabo.

Ivan Leko a très peu de temps pour refaire du Standard une équipe compétitive. Dès ce samedi, les Rouches reçoivent Courtrai et doivent prendre les trois points. En conférence de presse, l'entraîneur croate a évoqué le mercato ainsi que la non venue inattendue de Jaouen Hadjam.

"J’étais triste, mais c’est le football. On sait que quand ce n’est pas signé, tout peut se passer. C’est dommage, car on espérait un renfort dans une position importante pour nous, mais c’est le football. Il faut mettre ça de côté et se reconcentrer sur ce qu’on doit faire."

J'attends Alzate le 1er février !"

Dans le rayon des bonnes nouvelles, Steven Alzate est de retour à l'académie et a repris l'entraînement collectif. Mais, victime d'une blessure au genou contre Charleroi, il n'est pas encore apte à jouer une rencontre.

"J'espère qu'Alzate sera toujours là en fin de mercato. Il est de retour avec le groupe, mais n'est pas encore à 100% et a encore besoin de temps. Mais je l'attends à l'entraînement le 1ᵉʳ février !"

© photonews

Ivan Leko compte sur Alzate... et le jeune Hakim Sahabo

Cette semaine de stage, à Marbella, a donc permis à Ivan Leko de noter les manquements de son noyau, mais aussi de pointer les joueurs qui n'ont plus leur place dans son effectif. Mais Leko est resté mesuré, bien que ses premières décisions fortes aient été prises.

"Les matchs d’entraînement sont une chose, les matchs officiels donnent une opinion réelle des joueurs. C’est difficile de juger des joueurs après deux semaines d’entraînement, sans le stress des matchs."

Durant le stage, le jeune Hakim Sahabo a fait sensation. Souvent sur le banc sous la houlette de Carl Hoefkens, il a reçu un temps de jeu important lors des matchs amicaux et pourrait créer la sensation au milieu de terrain.

"Il est l'un des jeunes qui a reçu sa chance, avec les blessures et tout le reste. On ne regarde pas le nom, le salaire ou les relations d'un joueur. Il a été très bon à l'entraînement et lors des matchs amicaux. Mais il est dans la même situation que les autres jeunes. Ils doivent reste calme et faire les bonnes choses pour prendre des minutes et du temps de jeu" a conclu Ivan Leko.