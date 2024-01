Ivan Leko a tranché : deux joueurs peuvent quitter le Standard !

L'entraîneur croate n'a pas été convaincu par Kostas Laiifs (capitaine en fin de match lors de la rencontre amicale contre Lucerne) et Merveille Bokadi. Les deux joueurs peuvent quitter Sclessin.

Sous le soleil de Marbella, Ivan Leko a eu une semaine pour faire le point sur le noyau du Standard. Estimer ses forces et ses faiblesses, pour réaliser les ajustements nécessaires durant ce mercato hivernal.

Le Croate a premièrement estimé qu'il manquait d'un arrière gauche, problème résolu très prochainement avec l'arrivée Jaouen Hadjam. Ensuite, le nouveau T1 des Rouches a tranché concernant les joueurs en ballotage, ou en fin de contrat.

C'est notamment le cas de Kostas Laifis et Merveille Bokadi qui seront libres le 30 juin prochain. Et, selon nos informations, Ivan Leko a décidé de ne pas conserver les deux défenseurs les plus expérimentés du noyau.

Merveille Bokadi et Kostas Laifis peuvent quitter le Standard

Cet hiver, le recrutement d'un défenseur central gaucher (avec de l'impact physique et de la taille) est devenu une priorité pour compenser le départ probable du Chypriote. Pourtant capitaine lors des vingt dernières minutes de la rencontre amicale contre Lucerne, la deuxième d'Ivan Leko après le partage contre Dortmund, Laifis n'a pas réussi à convaincre, comme Bokadi.

Les deux joueurs peuvent donc se chercher une porte de sortie. Un temps cités dans un pays du Golfe, Kostas Laifis et Merveille Bokadi vont pouvoir réactiver ces pistes dans les prochains jours.