Encore une erreur du VAR à OHL-Anderlecht : "Nous attendions une intervention"

Comme chaque week-end, l'arbitrage a été très discuté. Lors d'OHL-Anderlecht, il semblait clair que Kasper Dolberg avait été bousculé dans le rectangle ; c'est désormais confirmé par Frank De Bleeckere.

En première période de OHL-Anderlecht, sur un centre venu de la gauche, Kasper Dolberg était nettement bousculé par Ezechiel Banzuzi et s'effondrait dans le rectangle. Le VAR n'intervenait pas, et OHL repartait en contre. "Nous pensons en effet qu'il s'agit d'un penalty, d'une poussée délibérée", déclare Frank De Bleeckere à Eleven Pro League dans le traditionnel Under Review.

Mr Van Driessche n'a pas vu ce contact, "concentré sur le centre de Verschaeren", précise De Bleeckere. "Mais les images depuis derrière le but sont claires". L'arbitre principal aurait donc dû être aidé par son assistant vidéo et être appelé ou corrigé. "Revoir les images aurait été la bonne marche à suivre". Derrière l'écran du VAR à Tubize, c'était Lawrence Visser, qui n'a donc pas jugé bon d'appeler son confrère.

Précisons qu'en seconde mi-temps, Anderlecht obtenait un penalty pour une autre faute sur Dolberg, mais que celui-ci était annulé pour un hors-jeu de Ludwig Augustinsson. Aucune contestation sur ce plan, la décision étant correcte.