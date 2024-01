Presque nié par Brian Riemer, ce milieu de terrain a toujours un avenir au Sporting d'Anderlecht

Cette saison, Brian Riemer n'a offert que 287 minutes de jeu à Kristian Arnstad. Pourtant, le milieu de terrain reste dans les plans du Sporting d'Anderlecht.

La pelouse de Louvain, Kristian Arnstad ne l'a pas foulée. Comme souvent, d'ailleurs, puisque le milieu de terrain a reçu moins de 300 minutes de jeu depuis le début de la saison, sans compter ses deux seules titularisations en Challenger Pro League.

Âgé de 20 ans, le Norvégien pourrait vouloir partir pour gagner du temps de jeu, et Brian Riemer ne semble pas vraiment en avoir besoin au vu de la quantité de joueurs au milieu de terrain.

Pourtant, nos confrères de l'Avenir révèlent qu'Anderlecht ne voudrait pas laisser partir définitivement Arnstad, et qu'il serait bel et bien inclus dans le projet du club. Si deux médians ou plus quittent le club de la capitale, il restera au Lotto Park et pourrait y avoir sa chance. Dans le cas contraire, le RSCA serait ouvert à un prêt du joueur, mais pas à un départ définitif.