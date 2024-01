C'est fait pour Arthur Vermeeren !

Arthur Vermeeren devrait bel et bien quitter l'Antwerp, et ce dès ce mercato hivernal. Le jeune Diable Rouge va rejoindre l'Atlético Madrid.

Arthur Vermeeren (18 ans) quitte l'Antwerp dès ce mercato, et ce sans être prêté pour la seconde partie de saison au Great Old. Le scénario idéal n'aura pas eu lieu pour le club anversois : Vermeeren va signer à l'Atlético Madrid, annonce le Nieuwsblad, contre un chèque de 25 millions d'euros. Pas de record pour le transfert sortant le plus cher de l'histoire du football belge, qui reste celui de Charles De Ketelaere à Milan (36 millions).

En théorie, Arthur Vermeeren disputera le match de Croky Cup de l'Antwerp ce mercredi à OHL. Cela sera son dernier match pour le Great Old. Le Jeune de l'année 2023 se rendra en Espagne dès jeudi pour y passer ses tests médicaux et finaliser les détails de son transfert.

À l'Atlético Madrid, Vermeeren va rejoindre Axel Witsel, dont il sera l'un des concurrents pour un poste de milieu défensif que l'ex-Diable Rouge n'occupe plus vraiment. L'Atlético suivait également le dossier d'une autre pépite de Pro League, à savoir Bilal El Khannouss ; reste à savoir si les dossiers étaient mutuellement exclusifs.