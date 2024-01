🎥 Anderlecht joue à nouveau d'originalité avant le derby bruxellois contre l'Union

Le RSC Anderlecht s'apprête à jouer deux matchs très importants dans sa saison. Face au voisin bruxellois de l'Union Saint-Gilloise, en Coupe puis en championnat.

Ce jeudi, Anderlecht se déplacera à l'Union Saint-Gilloise pour disputer un quart de finale de Coupe de Belgique. Le match avait été reporté suite aux chutes de neige et aux conditions métérologiques.

Outre l'occasion de rallier les demi-finales de la compétition, les Mauves peuvent enfin briser le signe indien. Depuis le retour de l'Union dans l'élite, Anderlecht s'est en effet incliné à chaque fois...à 7 reprises. En championnat, Anderlecht doit absolument gagner s'il ne veut pas être distancé considérablement par l'Union, qui compte 8 points d'avance sur le RSCA en tête de la Pro League.

24 h avant le match de Coupe, Anderlecht a mis en scène - comme c'était le cas lors de la réception du RWDM - le Manneken Pis. Le symbole de la ville bruxelloise s'est cette fois-ci fait tatouer le blason du RSCA dans le dos. "Made in Brussels", titre le RSCA. Une façon de symboliser le rapport historique entre le club le plus titré de Belgique et la capitale du Royaume.