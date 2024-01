Le Standard fonce sur un joueur de Premier League !

Selon les informations du très célèbre journaliste transferts Fabrizio Romano, le Standard s'intéresserait à Jonathan Panzo, défenseur central gaucher anglais de 23 ans.

Des discussions seraient en cours entre le Standard et Nottingham Forest, club propriétaire du joueur. Cela concernerait un prêt, avec possibilité d'y inclure une option d'achat.

Panzo connait bien le football belge. Formé à Chelsea, il signe à Monaco, qui le prête au Cercle de Bruges. Après 18 matchs jouès chez les Groen en Zwart, il signe à Dijon pour plus de 3 millions d'euros. Il rejoint Nottingham Forest en janvier 2022. Après des prêts à Coventry et Cardiff, il est de retour à Nottingham Forest cet hiver.

Il n'a joué qu'une seule rencontre avec les Reds depuis son arrivée il y a deux ans. Il est également ancien international avec les équipes d'âge de l'Angleterre, comptant notamment 5 sélections avec les U21.

🚨🇧🇪 EXCL: Standard Liége approach Nottingham Forest opening talks to sign Jonathan Panzo.



Negotiations ongoing for loan deal with option to buy for the defender. pic.twitter.com/ldfQGvIkK6