Eupen et son buteur savourent avant un match couperet à Charleroi : "C'est toujours chaud de jouer là-bas"

Brandon Baiye a inscrit son premier but de la saison, contre l'Antwerp. Un but terriblement important, qui permet aux Pandas de signer le 6/6 avant un match couperet à Charleroi, mercredi, et de sortir de la zone rouge. Mais le milieu de terrain le sait, rien ne sera facile au Mambourg...

Métronome important de ce milieu de terrain d'Eupen, Brandon Baiye a été le seul et unique buteur de la réception de l'Antwerp, ce dimanche. Un but tombé à la demi-heure de jeu, sur corner, où le joueur de 23 ans est passé devant Jean Butez pour reprendre une mauvaise déviation de Milan Smits, au premier poteau. Un but premièrement annulé par Wesli De Cremer, puis validé après l'intervention du VAR.

"C'est un but très important. J'étais sûr que c'était but, Butez lâche le ballon et j'étais là, devant lui. Je savais qu'il n'y avait pas de faute. Les gens ont parlé parce qu'Eupen a perdu beaucoup de matchs, mais on a bien travaillé pendant la trêve. Même quand on perdait, on montrait de belles choses. Mais aujourd'hui, tout le monde voulait se battre, avec la bonne mentalité. C'est notre grosse différence en ce début 2024."

© photonews

Sans Arthur Vermeeren, les Anversois n'ont pratiquement rien créé au Kehrweg. La faute à un manque clair de solutions, mais aussi à la bonne organisation eupenoise, qui n'a laissé que des miettes à son adversaire.

"On avait un plan défensif, qui a été respecté. Mais on s'est bien battus, c'est surtout notre mentalité qui nous permet de prendre ces trois points. Cela fait quelque temps qu'on attend pour battre un top club en Belgique, tout le monde l'a mérité. Cette victoire fait beaucoup de bien.

Eupen aura l'occasion d'enfoncer Charleroi, mercredi

Avec ce 6/6, Eupen sort de la zone rouge et y envoie le Sporting Charleroi. Une ironie du sort, quand on sait que les Pandas se déplaceront au Mambourg, mercredi. Une rencontre à six points, plus que jamais.

"Ce que l'entraîneur nous a dit ? À mercredi, à Charleroi. On doit prendre cette confiance pour aller là-bas. Il faut respecter toutes les équipes du championnat. On doit respecter Charleroi, et on a montré qu'une équipe comme l'Antwerp devait aussi nous respecter, car on peut aussi les battre. Même si Charleroi n'a pas gagné les derniers matchs, c'est une bonne équipe et c'est chaud de jouer là-bas" a conclu Brandon Baiye.