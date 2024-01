"Je deviens fou" : un ancien entraîneur d'Anderlecht commence à trouver le temps long

John van den Brom est actuellement sans club. Le Néerlandais trépigne d'impatience.

Depuis son licenciement au Lech Poznzan il y a un peu plus d'un mois, John van den Brom a troqué le banc de touche pour son canapé : "La structure que j'ai connu dans ma vie depuis tant d’années me manque, ce qui est difficile. C’est ennuyeux de se réveiller le matin et de se demander ce que je dois faire aujourd’hui. Je suis à la maison depuis un mois maintenant et je deviens fou là-bas" avoue-t-il à ESPN.

Le Néerlandais de 57 ans reste sur trois expériences à l'étranger ? Reviendra-t-il au pays ? "Maintenant que je suis de retour, je me dis que ce n'est pas si mal ici. Mais dans ma situation, vous ne pouvez pas imposer vos exigences".

A moins d'un retour sur les bancs de Pro League ? Van den Brom connait bien notre championnat pour avoir coaché Anderlecht durant deux saisons, puis Genk pendant un an.