Hein Vanhaezebrouck furieux après le mercato de La Gantoise : "Les Play-Offs 1 sont clairement en danger !"

Tout l'hiver, Hein Vanhaezebrouck a fait comprendre à sa direction qu'il avait besoin de renforts pour terminer la saison. Au lieu de ça, les Buffalos ont vendu une bonne partie de leurs meilleurs joueurs et se retrouvent en danger dans la course aux Play-Offs 1.

Malick Fofana, Emmanuel Gift Orban et Hugo Cuypers. Ça fait beaucoup, surtout quand Sven Kums doit sortir sur blessure dès la première période et qu'Archie Brown est exclu quelques minutes plus tard.

Hein Vanhaezebrouck a réclamé des renforts tout l'hiver. Il les a eus, mais son noyau est moins bien armé aujourd'hui qu'il y a un mois, à son grand dam. C'est d'ailleurs ce qu'il a fustigé en conférence de presse, après la lourde défaite à Saint-Trond.

La Gantoise peut-elle perdre sa place en Play-Offs 1 ?

"C'est trop. Si vous additionnez tous les joueurs partis, transférés ou blessés, vous obtenez une équipe complète. Alors que nous avons le noyau le plus restreint du pays" relate Sporza.

"Les Play-Offs 1 sont en danger. Si nous perdons à Anderlecht dimanche et contre le Cercle de Bruges dans deux semaines, ils seront peut-être déjà devant nous" alarme Hein Vanhaezebrouck. "Bien sûr, j'y crois toujours. Mais avec leur programme, je suis certain que le Cercle sera en Play-Offs 1, malgré leurs quelques erreurs de la semaine. À la place de qui ? Peut-être la nôtre, mais d'autres concurrents ont vécu un mois de janvier difficile."