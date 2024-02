Felice Mazzù sait ce qui a manqué aux Zèbres à Courtrai, et relativise la performance

Le Sporting Charleroi a gâché la victoire contre Eupen en s'inclinant à Courtrai. Mais Felice Mazzù restait positif.

Le Sporting Charleroi s'est incliné sur la pelouse de Courtrai, mais Felice Mazzù n'a pas vu des Zèbres dominés. "Un match difficile ? Ca dépend ce que vous voulez dire par là. Pierre Patron n'a pas dû faire un seul arrêt", souligne l'entraîneur carolo au micro de Eleven Sports après la rencontre.

"La vraie difficulté, c'est pour marquer un but. Pour le reste, nos joueurs étaient présents. C'est marquer qui pose problème, pas l'envie ou la mentalité", estime Mazzù. "Notre possession a peut-être été stérile, mais ils ont joué en transition. Nos joueurs ne méritent pas d'être battus aujourd'hui, au vu de l'envie, du courage et de la mentalité montrés. C'est sévère d'être battus".

Mais le résultat est là, et Charleroi se retrouve dans la zone rouge. "Nous sommes tous déçus. C'est normal que les joueurs soient tête basse. Mais on doit continuer à travailler, il reste 6 matchs importants et si on continue à travailler comme ça, ça va payer", conclut Mazzù.