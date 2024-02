A l'approche des Playoffs, Anderlecht peut se rassurer avec cette statistique

Le Sporting est loin derrière l'Union mais pourra profiter d'une belle dynamique lors de l'arrivée en PO1. Les Mauves semblent prêts pour les gros duels.

Malgré un goût prononcé pour les partages ces derniers temps, le Sporting d'Anderlecht n'a plus perdu en championnat depuis le 22 octobre dernier et c'était face au... Standard ! Et cette série d'invincibilité en dit long sur les prestations du groupe à l'approche des Champions Playoffs dans quelques semaines.

Il ne reste plus que six rencontres mais on ne devrait pas trop se mouiller en disant que les Mauves devraient bel et bien participer à la dernière ligne droite dans la course au titre. Et si l'Union fait office de grand favori compte tenu de sa saison exceptionnel au top de l'élite belge, Anderlecht fait partie des équipes qui pourraient jouer un mauvais tour.

Et le RSCA peut compter sur une statistique impressionnante avant de montrer les dents en PO1 : face aux équipes du top 6 du championnat, les Bruxellois signent un bilan de 14 sur 27. Soit le meilleur face à la concurrence.

Reste à voir si le Sporting aura ce qu'il faut pour mettre fin à ses tristes séries de matchs sans victoire face à l'Union (8) et le Club Bruges (9).