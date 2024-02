La machine à buts Kevin Denkey pourrait rejoindre un Diable Rouge en Espagne

Kevin Denkey continue de réaliser de superbes performances en Jupiler Pro League. L'attaquant du Cercle Bruges a de nouveau mis deux buts contre STVV.

Le Cercle Bruges est à la bataille pour une place dans les Champions Playoffs et peut remercier un homme dans le secteur offensif : Kevin Denkey. En effet, des 33 buts marqués par les Brugeois cette saison (alors qu'il reste encore six rencontres), le Togolais en a inscrit 18, soit plus de 50%.

Un nombre impressionnant qui fait de lui le meilleur buteur de la compétition belge devant Mohamed Amoura (Union), Thiago (Club Bruges) ou encore Dreyer (Anderlecht). Des performances qui ne passent pas inaperçues à l'étranger non plus.

Denkey futur équipier de Vermeeren ?

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, plusieurs équipes espagnoles sont sur le dossier de l'attaquant du Cercle. Et parmi ces équipes, Gérone, Séville, le Real Betis et même l'Atletico Madrid (où Arthur Vermeeren est parti cet hiver) seraient intéressés par l'attaquant. Lors du dernier mercato, le FC Séville semblait vouloir réaliser un transfert, mais celui-ci ne s'est pas concrétisé.

Le Togolais de 23 ans a disputé 23 matches en JPL cette saison, au cours desquels il a marqué 18 fois, mais n'a pas encore délivré de passe décisive. Transfermarkt estime la valeur de Denkey à 8 millions d'euros. Peut-il espérer un beau transfert cet été ?