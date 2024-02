Le conte de fées qui fait peur à Charleroi, Eupen et même au Standard : "On est sur la bonne voie !"

Si le KV Courtrai parvient à se maintenir en D1A cette saison, ce sera l'un des plus beaux exploits récents du football belge. La lanterne rouge est invaincue sous son nouveau coach et veut continuer ainsi.

Courtrai peut-il le faire ? Avec un bilan de 8/12 depuis l'arrivée de Freyr Alexandersson, ce qui semblait impossible il y a quelques mois paraît actuellement réaliste. Ambitieux, mais réaliste. "Il y a des progrès dans le jeu, sinon, on ne serait pas invaincus depuis quatre matchs", souligne le gardien du KVK, Lucas Pirard, dans Het Nieuwsblad.

Les Kerels restent lanterne rouge, mais chaque point pris comptera même s'il faut jouer les Playdowns. "Le maintien, j'y crois, oui. Nous sommes sur la bonne voie, mais la route reste longue", prévient Pirard. "Ce n'est que le début. Prendre les 3 points à domicile, c'est le plus important". C'est ce qu'a fait Courtrai contre Charleroi, qui ressemble de plus en plus à un concurrent direct.

Ce vendredi, le KVK se rend à Saint-Trond et devra essayer de rester invaincu, voire même d'aller prendre trois points pour se rapprocher encore un peu plus de ses concurrents. Le programme courtraisien est solide, mais pas insurmontable. Les concurrents sont prévenus...