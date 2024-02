Qui peut encore arrêter l'Union ? "Ce sont nos principaux concurrents, tout est possible en Play-Offs"

L'Union a arraché une victoire importante sur la pelouse du Racing Genk, dimanche dernier. Les Unionistes ont encore solidifié leur avance en tête du championnat, sauf sur Anderlecht et l'Antwerp, tandis que les Limbourgeois sont sortis du top 6.

L'Union occupe, seule au monde, la tête du championnat. Les joueurs d'Alexander Blessin comptent 58 points, soit dix de plus que leur premier concurrent, le Sporting d'Anderlecht. Les Saint-Gillois affichent déjà une avance de 17 points sur le Club de Bruges et l'Antwerp.

"Nous espérons pouvoir continuer sur cette série. Toujours se donner à 100%, jusque dans les dernières secondes, on sait que c'est notre principale qualité. Pour le moment, ça fonctionne très bien et ça a aussi été le cas contre Genk", se réjouissait Alessio Castro-Montes après la victoire 0-1 des Unionistes dans le Limbourg, arrachée en milieu de seconde période.

Anderlecht et Bruges, les deux seuls concurrents de l'Union

La question principale est simple. Qui peut encore aller chercher l'Union ? "J'espère que personne ne pourra le faire" s'amuse l'ancien Gantois. "Je pense que nous avons déjà montré que nous pouvions battre n'importe quelle équipe."

Selon le PDG, Philippe Bormans, le Club de Bruges est le plus gros concurrent pour le titre. Alessio Castro-Montes pense qu'Anderlecht peut aussi leur rendre la tâche difficile. "Cela n'a pas été facile contre ces deux équipes, je pense que ce seront nos deux gros concurrents pour le titre. Avec les Play-Offs, tout reste possible et on le sait" a conclu le milieu droit.