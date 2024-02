🎥 Enfin ! Divock Origi retrouve le chemin des filets après une très longue disette

Divock Origi a signé cet été à Nottingham Forest avec l'objectif clair de se relancer. Seulement, cela ne se passe pas trÚs bien pour le Belge. Ce mercredi soir, il a marqué son premier but de la saison.

Quelle libération pour Divock Origi ! Titularisé face à Bristol City dans le cadre du 4e tour de la FA Cup, le Belge a ouvert le score dès la 8e minute de jeu.

Le Belge a bien suivi un corner tiré depuis le côté gauche et repris par un coéquipier. Son premier but cette saison, qui vient mettre fin à une disette de plus d'un an. Son dernier but, c'était le 29 janvier 2023 sous les couleurs de l'AC Milan.

Nottingham Forest s'est qualifié aux tirs au but pour le 5e tour de cette FA Cup. Les Reds affronteront Manchester United au prochain tour.