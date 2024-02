Celui qui a "découvert" Haaland se voit bien coach en Jupiler Pro League : dans les traces de Blessin et Muslic ?

Le football "à la Red Bull" a son petit succès en Belgique avec des coachs comme Alexander Blessin et, bien sûr, Domenico Tedesco. Un ancien entraîneur de jeunes de Salzbourg et de l'équipe nationale autrichienne se voit bien marcher dans leurs traces.

Mohamed Sahli (45 ans), né à Tunis, a fait toutes ses classes en tant qu'entraîneur en Autriche. Pendant 18 ans, il y a grimpé les échelons, passant par les équipes de jeunes du Red Bull Salzbourg au banc de Wolfsberger, en D1 autrichienne. Ses mentors, entre autres : Ralf Rangnick ou encore Christoph Freund, actuel directeur sportif du Bayern Munich.

Désormais, Sahli veut lancer sa carrière en tant que T1, lui qui n'a été qu'intérimaire à Wolfsberger pendant quelques matchs. « J'étais notamment sur le banc lors du match nul à la Roma (2-2). Mais je n'avais pas l'UEFA Pro à l'époque. C'est le cas maintenant. J'ai eu des contacts avec des clubs autrichiens, avec la fédération tunisienne et au Moyen-Orient. Mais le marché belge me plaît beaucoup », nous révèle-t-il. «Il y a de la qualité technique et énormément de joueurs passent par là avant de rejoindre le top 5 ».

Découvreur d'Erling Haaland

Le plus grand « fait d'armes » de Mo Sahli, c'est probablement d'être en quelque sorte celui qui a découvert Erling Haaland. « Avec les U19 de l'Autriche, dont j'étais T1, nous avons affronté la Norvège. Nous avions gagné et Haaland n'avait joué que la dernière demi-heure, mais il était déjà si fort. J'ai alors appris qu'il était surclassé des U17 », raconte-t-il. « Quand je suis rentré en Autriche, j'en ai parlé à mon ancien directeur, Christoph Freund, à Salzbourg ».

La suite, on la connaît... et elle aurait pu être très différente sans Mo Sahli, donc. Qui n'en est pas à son coup d'essai en matière de jeunes : « J'ai travaillé avec Xaver Schlager (Leipzig), Christoph Baumgartner (Leipzig), Valentino Lazaro (Torino). Même si mes plus grands succès ont été en tant qu'adjoint à Wolfsberger, avec des résultats bien au-dessus des attentes ».



La philosophie Red Bull, adaptée à la Belgique ?

Mohamed Sahli aimerait donc devenir l'un des nouveaux représentants de la philosophie Red Bull en Belgique. « Même si on peut dire que la philosophie Red Bull a changé. Depuis le passage de Julian Nagelsmann et Marco Rose, avec qui j'ai travaillé, le RB Leipzig est moins systématiquement porté sur le jeu direct et en pressing haut. Ils le font encore mais ont intégré les attaques placées et la construction avec ballon à leur système », souligne l'entraîneur autrichien.

En Belgique, plusieurs coachs venus de « l'école » Red Bull se sont imposés comme de vraies révélations. C'est le cas d'Alexander Blessin, coach des U17 et U19 de Leipzig avant son premier poste de T1 à Ostende. Ou de Miron Muslic, T2 de Dominik Thalhammer et qui s'est totalement révélé en tant qu'entraîneur principal. « Ce qu'ils font est une inspiration et une preuve que je peux y parvenir également ».

Sahli a d'ailleurs connu un joueur qui a fait le bonheur de La Gantoise : Anderson Niangbo, passé par Wolfsberger. « Il m'a dit que le jeu belge me conviendrait idéalement. La vitesse de réaction, la rapidité et la technique dans le jeu... C'est aussi très physique. Domenico Tedesco amène également ce style en équipe nationale », souligne Mo Sahli. Peut-il suivre les traces de Thalhammer, Muslic et Blessin dans nos championnats ? Le message, en tout cas, sera passé...