Un ancien de l'Union toujours un peu amer : "Je n'allais pas rester dans une équipe qui m'a manqué de respect"

Faïz Selemani a connu l'Union Saint-Gilloise lors de son passage en 2018-2019. Une époque avant la montée en Jupiler Pro League.

Après son aventure belge, durant laquelle il est passé par l'Union Saint-Gilloise en Challenger Pro League et Courtrai au sein de l'élite belge, Faïz Selemani a pris la direction de l'Arabie saoudite l'été dernier où il a signé à Al-Hazem.

Dans un long entretien accordé à la Dernière Heure, le Comorien est revenu sur ses premiers mois dans un nouveau pays, un nouveau championnat et aussi une nouvelle culture.

Selemani garde un bon souvenir de Teuma

Mais il a également évoqué ses années au sein de l'effectif de l'Union Saint-Gilloise qui évoluait dans l'anti-chambre de l'élite belge à l'époque. Des sentiments mitigés puisqu'il a le sourire quand on évoque ses coéquipiers de l'époque.

"La première personne à qui je pense est Teddy Teuma. J’ai tellement de souvenirs avec ce fou, cela me fait encore rire aujourd’hui… Nous avions une équipe de malades avec Kandouss, Gérard ou encore Fixelles et Niakaté", a-t-il confié.

Pour lui, les choses sont claires : "Même si nous ne sommes pas montés en D1A, nous avons aidé le club à être ce qu’il est aujourd’hui".

L'Union lui a manqué de respect

Et si le club évolue aujourd'hui au top et s'impose comme l'un des meilleurs clubs de Belgique, Selemani ne regrette pas du tout de ne pas vivre cette expérience : "Je n’ai pas de frustration de ne pas vivre leur belle aventure actuelle. Et j’ai encore moins de déception quand je sais ce qu’il s’est passé en interne dans mon cas. Je n’avais aucune envie de rester dans un club qui me manquait de respect".

Un sentiment un peu amer même s'il le dit lui-même : "J’espère sincèrement que le club va aller chercher le titre".