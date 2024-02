Un ancien de Pro League pris dans une saga judiciaire

Passé par le KRC Genk durant plusieurs années, Junya Ito est impliqué dans une affaire d'agression sexuelle.

Junya Ito est accusé d'avoir agressé sexuellement deux femmes, au Japon. Les faits se seraient déroulés dans un hôtel d’Osaka en juin 2023, après un match entre le Pérou et le Japon.

L'ancien de Genk est concerné par une enquête de police. Il avait quitté sa sélection pour rejoindre son club, Reims, lorsque l'affaire avait été rendue publique.

Ce lundi, son avocat Hirotaro Kato a déclaré devant la presse japonaise qu'Ito poursuivait les deux femmes en justice et leur demandait des dommages et interêts. Les accusations seraient selon lui fausses. "Il est extrêmement important de laver son nom le plus vite possible, la carrière d’un joueur étant courte", a déclaré Kato.