Un ancien Mauve catégorique : "L'Union ne doit pas avoir peur d'Anderlecht"

L'Union Saint-Gilloise est largement en tête de la Pro League. Anderlecht, 2e, est-il en mesure de les bousculer dans la couse au titre ? Frank Boeckx, ancien de la maison mauve, n'y croit pas.

Il y a quelques semaines, Marc Degryse déclarait que le Club Brugge serait le plus grand concurrent de l'Union. Il a dû rapidement revenir sur ses propos. "Je pense que l'Union est favorite pour le titre", a-t-il déclaré au podcast Vier-Nul. "Mais Anderlecht sera toujours en lice et peut encore rendre la vie difficile à l'Union."

"Il y a trois semaines, j'ai dit que ce serait un duel avec le Club, mais j'ai manifestement parlé trop tôt. Le Club n'est plus en compétition. J'ai dû m'éloigner de cette idée. Ce sera une bataille avec Anderlecht."

Frank Boeckx a été encore plus clair. Pour lui, il n'y a aucun doute sur l'identité du champion. "Si Anderlecht avait neuf points d'avance sur le Club, on en parlerait beaucoup plus. L'Union est déjà loin. Ils ne vont vraiment pas s'effondrer. En outre, ils n'ont pas perdu contre Anderlecht en neuf matches. Ils ne doivent avoir peur d'eux", a analysé l'ancien d'Anderlecht.