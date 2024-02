L'énorme révélation autour du FC Barcelone et de Lionel Messi

L'ancien joueur du club catalan reste lié d'une certaine manière à son équipe de coeur. Cependant, cela fait mal aux finances du club.

Lionel Messi et le FC Barcelone, une longue histoire d'amour qui a pris fin à l'été 2021 lorsque l'Argentin a quitté le club catalan, pour lequel il évoluait depuis 2005, pour rejoindre librement le Paris Saint-Germain et devenir ainsi une star de plus à rejoindre le club français.

Désormais joueur de l'Inter Miami de David Beckham en MLS, la Pulga reste réellement liée à son club de coeur et de plusieurs manières comme l'a révélé récemment Cadena Ser.

Barcelone verse toujours un salaire à Lionel Messi

Ainsi, le média explique que le FC Barcelone continue de... payer un salaire à Lionel Messi alors qu'il a quitté le club il y a bientôt trois ans. Et il n'est pas le seul puisque Sergio Busquets, Jordi Alba et le basketteur Nikola Mirotic (ancien joueur NBA chez les Chicago Bulls et New Orleans Pelicans) sont également concernés.

Une situation qui s'explique facilement puisqu'à cause de la pandémie du covid, le club, qui connaît d'énormes problèmes au niveau financier depuis plusieurs années, avait été contraint d'étaler et retarder le versement des salaires. Il paie donc encore aujourd'hui le prix de cette triste période.