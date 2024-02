🎥 A deux doigts du drame : Saint-Trond se fait une grosse frayeur en mettant littéalement le feu au stade

Saint-Trond voulait fêter son centenaire en grande pompe contre Westerlo. Mais cela ne s'est pas passé comme prévu.

Pour la saison des 100 ans d'existence du club, Saint-Trond a retrouvé tout son allant en étant proche du top 6. Mais la célébration du centenaire face à Westerlo a failli virer au drame.

Dans la tribune derrière le but, un tifo a été déployé et des feux d'artifice ont été allumés. Mais la situation a rapidement dégénéré : les feux d'artifices ont embrasé le tifo et causé un départ d'incendie.

L'arbitre a interrompu le match pendant quelques minutes en raison de l'incident. Les pompiers ont alors rapidement éteint le feu et le match a pu reprendre. Saint-Trond s'est finalement imposé 1-0 grâce à un but de Ryotaro Ito. Les Canaris reviennent à cinq points de La Gantoise.