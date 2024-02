Une arme pour les Playoffs ? Les chiffres sont éloquents et font d'Anderlecht l'équipe la plus résiliente de Belgique

Nous entrons lentement dans la dernière ligne droite de la Jupiler Pro League. En matière de résiliance, Anderlecht veut avoir une carte à jouer lors des Playoffs.

La semaine passée, Anderlecht a livré une très mauvaise première mi-temps contre Saint-Trond mais s'est finalement bien repris avec trois buts en six minutes pour s'imposer 4-1 dans le deuxième acte.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les mauves et blancs parviennent à redresser une situation compromise en 2024. Contre l'Union, ils sont revenus de 0-2 pour égaliser à 2-2, tandis que contre contre Louvain, c'est Louis Patris qui a remis les deux équipes à égalité.

Anderlecht a déjà remporté dix-sept points après avoir été mené

Si l'on additionne les chiffres depuis de la saison, Anderlecht a déjà remporté dix-sept (!) points cette saison après avoir été mené. Aucune équipe de la Jupiler Pro League ne fait mieux selon les chiffres de Transfermarkt.

En plus des Anderlechtois, on remarque que Gand (14 points), le RWDM (12 points), l'Antwerp (10 points), l'Union Saint-Gilloise (9 points) et le Club de Bruges (9 points) ont également réussi à sauver quelques unités dans des contextes similaires.

Eupen, Courtrai et Westerlo n'ont jamais réussi à gagner après un retard

Il convient toutefois de préciser qu'Anderlecht était mené 11 fois au total, contre 7 à l'Union ou, à l'inverse, 20 au RWDM.

En bas de classement, on remarque que Westerlo, Courtrai et Eupen n'ont jamais réussi à l'emporter après avoir été menés. Les Campinois ont toutefois réussi à obtenir six nuls. Dans la lutte pour le maintien, ces points sont d'une grande importance.