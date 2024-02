Auteur d'un doublé, Johan Bakayoko est pourtant critiqué : "Tout n'était pas bon"

Le jeune Diable Rouge a encore brillé ce week-end avec le PSV Eindhoven. Mais son entraîneur lui en demande toujours plus et veut le voir évoluer.

Samedi soir, le PSV n'a fait qu'une bouchée du PEC Zwolle en plantant sept buts lors de son déplacement au MAC³PARK stadium. Parmi la liste des buteurs, on retrouve un certain Johan Bakayoko qui est en très grande forme cette saison.

Le Diable Rouge survole l'Eredivisie avec l'équipe d'Eindhoven et compte six buts et huit passes décisives en 22 rencontres de championnat cette saison.

Cependant, il semblerait que malgré ses bonnes prestations, Johan Bakayoko soit recadré par son entraîneur, Peter Bosz, après la rencontre. Ce dernier a estimé qu'il avait "beaucoup de choses à dire" sur son joueur.

Bakayoko répond à son entraîneur

Au micro d'ESPN, Bosz a expliqué que "tout n'était pas bon" du côté du Diable Rouge."Beaucoup de choses. Je ne regarde pas que les buts, il doit y avoir beaucoup d’amélioration. Il est encore jeune et a encore beaucoup à apprendre, je vais d’abord lui expliquer ça moi-même. Mais cette tête était à la Luuk de Jong", a-t-il ajouté.

Des propos auxquels l'intéressé a répondu de façon très sage : "J’aime quand il souligne les mauvais points. Je ne fais pas encore les choses pour être à mon meilleur niveau".

"Ça ne se passe pas toujours bien, mais j’essaie d’en tirer le meilleur", a-t-il conclu.