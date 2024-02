L'idée loufoque de Jan Vertonghen pour créer la cohésion dans le groupe d'Anderlecht

La dernière ligne droite avant le début des Playoffs est lancée et il faudra tout donner alors qu'il ne reste que trois journées. Du côté d'Anderlecht, Jan Vertonghen a trouvé la solution.

Le Sporting d'Anderlecht est dans une forme olympique à l'approche des Champions Playoffs (pour lesquels le club a déjà assuré sa participation lors de sa victoire face à STVV).

Et des succès, le club en connaît cette saison et reste même sur quatre victoire de rang en championnat en ayant fait chuter La Gantoise, Charleroi, STVV et le Club Bruges (dimanche dernier).

Vertonghen organise un curling pour Anderlecht

La cohésion d'équipe semble plus que jamais au top et il y aurait bien un secret derrière tout cela. Comme révélé par la Dernière Heure, c'est Jan Vertonghen qui a pris les devants pour organiser un moment entre joueurs et sans le staff.

Le capitaine des Mauves aurait donc invité tous les joueurs à se rendre à la patinoire de Zemst, près de Malines, pour une après-midi curling il y a deux semaines.

Le quotidien ajoute que Vertonghen avait donné une consigne bien spécifique à son équipe : aucune photo ou vidéo publiée sur les réseaux sociaux pour montrer cet événement.

Il semblerait que ce mini-team building ait fonctionné quand on voit les récents résultats. Reste à espérer pour les Mauves que l'état d'esprit reste le même dans les prochaines semaines alors qu'il faut encore jouer Eupen, le RWDM et Courtrai pour terminer la phase classique.