Le héros inattendu de l'Union : "Une sensation incroyable !"

L'Union s'est qualifiée ce mercredi soir pour la finale de la Coupe de Belgique. C'est Ross Sykes qui a marqué le but décisif pour les Unionistes.

Alors que l'on jouait les arrêts de jeu de la rencontre, l'Union a obtenu un coup franc indirect a environ 40 mètres du but de Simon Mignolet. Cameron Puertas s'est avancé derrière le ballon et a délivré un centre parfait, qui a atterri sur la tête de Ross Sykes.

Le grand défenseur central anglais a alors trompé Nordin Jackers et envoyé son équipe en finale de la Coupe de Belgique. Sykes n'en revenait pas dans son interview d'après-match au micro du Nieuwsblad.

Ross Sykes, le héros de l'Union Saint-Gilloise

"Quel sentiment incroyable", s'est-il exclamé "Non seulement pour l'équipe, mais aussi pour les supporters. Ils le méritent. C'est une grande satisfaction pour moi, ma famille et tout le club. Nous pouvons maintenant aller chercher ce trophée."

Sykes symbolise si bien cette Union, qui n'abandonne jamais et voudra aller remporter plusieurs trophées en cette fin de saison. "Nous nous battons jusqu'à la fin, à chaque match. Nous irons jusqu'au bout maintenant. Tout le club se sent comme une famille et nous le montrons sur le terrain. Nous devons d'abord nous concentrer sur les prochains matches, avant la finale. J'espère qu'après cela, nous pourrons décrocher ce trophée."