Très mauvaise nouvelle pour la Squadra Azzurra en vue de l'Euro 2024

Luciano Spalletti, l'entraîneur de l'Italie, va devoir se passer d'un vrai cadre lors de l'Euro 2024. Domenico Berardi, auteur d'une belle saison à Sassuolo, s'est gravement blessé.

Domenico Berardi (29 ans) ne jouera plus cette saison et ne disputera pas l'Euro 2024. L'attaquant de Sassuolo s'est occasionné une rupture totale du tendon d'achille droit, a communiqué son club ce lundi. Berardi sera opéré ce mardi et sa durée d'absence se comptera en longs mois.

C'est une grosse perte pour Sassuolo, Domenico Berardi comptant 9 buts en 17 matchs cette saison en Serie A, mais aussi pour l'équipe nationale d'Italie. Berardi est en effet un titulaire régulier au sein de la Squadra Azzurra, avec laquelle il compte 8 buts en 28 caps.

C'est d'autant plus un coup dur que Berardi revenait déjà d'une blessure au ménisque, et avait manqué 6 rencontres. Il est sorti en larmes à l'heure de jeu suite à un contact face au Hellas Vérone ce week-end.