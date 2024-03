Encore une blessure à soigner au Standard : "J'aimerais une semaine normale, mais..."

C'est un nouveau coup dur pour Ivan Leko. Aiden O'Neill a cédé sa place à la 55e minute contre La Gantoise, victime d'une blessure à la cheville.

Les blessures s'accumulent et l'infirmerie ne cesse de se remplir au Standard. Zinho Vanheusden et Marlon Fossey étaient absents contre La Gantoise et le seront encore pendant quelques semaines, mais ils sont loin d'être les seuls.

Pour affronter les Buffalos, Souleyman Doumbia, Gilles Dewaele et Nathan Ngoy n'étaient pas non plus sur la feuille de match, à la grande surprise de tout le monde. "Nous avons plusieurs joueurs incertains. Il faudra décider qui peut prendre le risque de jouer et qui ne le peut pas" déclarait Ivan Leko lors de sa conférence de presse d'avant-match, vendredi.

Privé de cinq défenseurs, le Croate a fait appel à Panzo, Laifis et Noubi pour constituer sa défense. Le premier n'a vraiment pas rassuré, tout le contraire du Chypriote qui n'est pas loin d'avoir livré la meilleure prestation de sa saison. Noubi alterne encore le chaud et le froid et aurait pu voir Wesli De Cremer indiquer le point de penalty pour son intervention sur Archie Brown, mais s'en est bien sorti.

L'infirmerie du Standard ne cesse de se remplir

Les solutions manquent au sein du secteur défensif du Standard et, quand plus personne ne peut répondre présent, c'est Aiden O'Neill qui redescend d'un cran, comme ce fut le cas contre Westerlo.

Mais, face à La Gantoise, l'Australien a quitté ses partenaires à la 55e minute, touché à la cheville. Un nouveau coup dur pour Leko. "Une blessure de plus. J'aimerais avoir une semaine normale, avec vingt joueurs à l'entraînement. Et, j'espère que, quand on sera sauvés, on verra une équipe différente et totalement libérée" a commenté le T1 en conférence de presse, qui pourrait être privé de son milieu de terrain pour aller à Genk, dimanche.