"Nous voulons marquer le coup contre l'Union"

Le Matricule 1 s'est imposé sur le plus petit écart à Courtrai, et empoche trois points précieux dans la course au titre qu'il vise toujours.

Champion en titre, l'Antwerp reste bien dans le coup et ne lâche rien dans la course à sa propre succession. Grâce à sa courte victoire à Courtrai (0-1), le club est désormais assuré de participer aux PO1 : "C'était déjà presque certain, mais c'est bien que nous ayons pu valider cela officiellement", a déclaré Jelle Bataille après le match. "La semaine prochaine contre l'Union, nous voulons marquer le coup et annoncer la couleur en vue de la finale de la Coupe, mais aussi des play-offs. Avec le nombre de points réduit de moitié, tout sera possible. Nous devons encore affronter l'Union à trois reprises cette saison. Il y a également plus de matches que l'année dernière dans les play-offs. Nous visons toujours de tout remporter. Beaucoup de choses sont encore possibles", estime le défenseur. L'écart entre les deux équipes est actuellement de dix-sept points. Mais si l'Union perdait des plumes contre La Gantoise et que l'Antwerp remporte le choc de la semaine prochaine, après avoir divisé les points par deux, l'écart pourrait être bien moindre.