L'Union Saint-Gilloise a éprouvé bien des difficultés ce dimanche soir face à La Gantoise. Menés au score, les Saint-Gillois ont égalisé grâce à Alessio Castro-Montes. Le joueur évolue à un haut niveau depuis plusieurs semaines.

Il faut croire que c'était écrit. Il fallait que ce soit Alessio Castro-Montes, ancien chouchou de La Gantoise, qui égalise ce dimanche et réduise considérablement (voire, presque totalement) les chances des Buffalos d'accéder aux Play-offs 1.

"J'avais déjà quelques phases avant où j'essayais d'aller dans le dos d'Archie (Brown). Il regardait souvent derrière lui, j'ai donc pensé à aller devant lui. Le ballon est bien tombé", nous a expliqué Castro-Montes en après-match, qui espérait plutôt ne pas marquer face à son ancienne équipe.

"J'aurais préféré ne pas marquer aujourd'hui et avoir gagné le match. Un point, ce n'est pas suffisant pour les deux équipes. C'est évidemment quelque chose de spécial de marquer contre mon ancienne équipe. On aurait dû aller chercher le 2e but, je n'avais que ça en tête."