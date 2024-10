🎥 Leandro Trossard se plante sur penalty avec Arsenal

Hier soir, Leandro Trossard était dans le onze d'Arsenal, quelques jours après avoir débuté le match du weekend en Premier League. Les Gunners ont vécu un match paradoxal.

Les troupes de Mikel Arteta ont d'abord eu de la chance sur l'ouverture du score, la balle rebondissant sur le dos du gardien ukrainien pour filer au fond après avoir ricoché sur le poteau (30e, 1-0).

Ensuite, Arsenal n'a pas su se mettre à l'abri, mais à conservé ce score jusqu'au bout. L'Emirates Stadium pensait pouvoir souffler au début du dernier quart d'heure quand l'arbitre a accordé un penalty aux siens.

Leandro Trossard a pris ses responsabilités en frappant en plein milieu. Malchanceux jusque-là, le gardien Dmytro Riznyk s'est racheté en parvenant à détourner l'envoi du pied, alors qu'il avait pourtant choisi un côté.

FFs why is Trossard taking pens when Havertz is on the pitch and he's better at taking them. Arteta sort this out , man!!



😡 pic.twitter.com/3PTg3COaSO