Voici les 25 Anglais qui affronteront la Belgique : pas mal de retours et quelques absences !

Gareth Southgate a révélé l'identité des 25 joueurs qui affronteront, entre autres, la Belgique lors de la trêve internationale. Il y a quelques absents.

Gareth Southgate a décidé de reprendre 25 joueurs pour la trêve internationale de mars, lors de laquelle l'Angleterre affrontera le Brésil (23 mars), puis la Belgique (26 mars). On y retrouve deux petits nouveaux, à savoir le défenseur central d'Everton Jarrad Branthwaite (21 ans) et l'attaquant de Newcastle, Anthony Gordon (23 ans).

L'une des grandes questions concernait la présence ou non de Jordan Henderson (33 ans), véritable pilier de cette génération anglaise mais dont le choix de rejoindre l'Arabie Saoudite avait fait débat. Henderson, depuis revenu à l'Ajax Amsterdam, est bel et bien sélectionné.

Les stars des Three Lions telles que Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice ou encore Bukayo Saka sont bien sûr présentes, ainsi que Ivan Toney qui fait son retour après une suspension pour une affaire de paris. Parmi les grands absents, on note Jack Grealish et Trent Alexander-Arnold, blessés.

À l'Euro 2024, l'Angleterre affrontera la Serbie, le Danemark et la Slovénie au sein du groupe C.