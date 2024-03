Mais que se passe-t-il avec Leander Dendoncker ? Son agent répond alors que l'ex-Mauve est mis de côté à Naples

Le transfert surprise de Leander Dendoncker au Napoli ne se passe pas exactement comme prévu. Le Diable Rouge n'a que très peu de temps de jeu chez les champions d'Italie en titre.

On ne peut pas dire que le transfert de Leander Dendoncker (28 ans) en Serie A était du genre prévisible. Le profil si adapté au football anglais de l'ancien d'Anderlecht allait-il s'imposer en Italie, qui plus est dans un grand club comme Naples et en plein milieu de saison ? Les raisons de douter existaient, et jusqu'ici, Dendoncker rate son pari.

Il n'a en effet accumulé que 21 minutes de jeu à peine, le temps de trois montées au jeu. Depuis plusieurs semaines, Leander Dendoncker est cantonné au banc. Son agent, Seraino Dalgliesh, s'est exprimé au micro de Radio CRC au sujet de la situation de son poulain. "Bien sûr, il aimerait contribuer davantage, mais c'est la décision du coach. Leander reste positif, et profitera de cette trêve internationale pour travailler et obtenir du temps de jeu en fin de saison".

Dendoncker, pas à Naples "en touriste"

S'il n'a jusqu'à présent pas été gagnant, Dendoncker "ne regrette pas" son choix en faveur du Napoli, affirme Dalgliesh. "Il n'est pas entièrement satisfait, mais très calme (...) L'objectif immédiat est de régler les choses sur le terrain, et terminer la saison dans les meilleures conditions possibles. Ensuite, nous parlerons avec le Napoli en fin de saison". Le Belge est prêté avec option d'achat.

© photonews

Ce qui n'a naturellement pas aidé Leander Dendoncker, c'est le changement d'entraîneur. "Cela a forcément affecté son temps de jeu. L'entraîneur de Naples le voulait, et il n'est plus là. Mazzarri a peut-être demandé un joueur comme lui en renfort, mais avec un autre coach, son impact est différent. Ce n'est pas une critique, c'est juste clair, même si Calzona est un excellent entraîneur également".

Reste un train de vie forcément plus agréable que dans une ville comme Birmingham. "Naples est une ville merveilleuse où Leander se sent bien", assure Seraino Dalgliesh. "Les habitants de Naples sont très sympathiques également. Leander et Dries Mertens sont en contact, ils ont discuté avant son arrivée et vous pouvez bien sûr imaginer que Dries n'avait que du positif à dire. Leander n'est pas venu ici en touriste. Mais au moins, pour l'instant, il apprécie ça...".