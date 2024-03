Yannick Bolasie (ex-Anderlecht) s'offre un défi de rêve et va vivre une grande première

Après avoir passé une grande partie de sa carrière en Angleterre, le franco-congolais quitte l'Europe et file au Brésil. Un championnat dans lequel il pourra pleinement exprimer toute la technique qui est la sienne.

Certains ont commencé à le connaître en regardant la Premier League au début des années 2010, d'autres en cherchant un joueur très rapide et avec cinq étoiles de gestes techniques dans le mode "FIFA, Ultimate Team", du célèbre jeu vidéo de la licence officielle.

Yannick Bolasie a passé une bonne partie de sa carrière en Angleterre, disputant un total de 119 rencontres de Premier League et 128 rencontres de Championship, mais il avait aussi porté les couleurs du Sporting d'Anderlecht entre janvier et juin 2019.

Un défi "plaisir" pour Yannick Bolasie

Un passage de six mois pour celui qui, prêté par Everton, avait inscrit six buts et délivré trois passes décisives en dix-sept matchs avec les Mauves. L'international congolais avait ensuite pris la direction du Sporting Portugal, avant de revenir en Angleterre pour repartir en Turquie.

À 34 ans, le joueur "frisson" qu'est Yannick Bolasie avait envie de se faire plaisir, et il s'est rendu dans le meilleur endroit pour le faire : le Brésil. L'ailier gauche s'est engagé avec le Criciúma Esporte Clube, douzième du championnat la saison dernière.