🎥 Un ancien d'Anderlecht se refait la cerise en MLS...et égale un fameux record

Dejan Joveljic n'avait pas forcément marqué les esprits lors de son court passage à Anderlecht. C'est tout l'inverse au LA Galaxy.

Dejan Joveljic n'a disputé que cinq matchs (un but et un assist) pour Anderlecht lors de la deuxième partie de la saison 2019/2020. Le temps pour le coronavirus de se répendre et de mettre prématurément un terme à son prêt en provenance de l'Eintracht Francfort.

La saison suivante, l'attaquant serbe a été prêté en Autriche, du côté de Wolfsberger, avant de quitter définitivement l'Europe pour mettre les voiles sur la MLS à l'été 2021.

La résurrection de Dejan Joveljic

Depuis, le garçon évolue toujours au Los Angeles Galaxy. Et l'on peut dire que cela se passe bien. Auteur de 12 buts lors de sa première saison complète dans le championnat américain, Joveljic a un peu baissé en régime l'année dernière mais se reprend magistralement.

Hier, il a marqué le but de l'égalisation face à Kansas City, initiant le retournement de situation et la victoire de Los Angeles (2-3). Mais il a aussi inscrit son nom dans le livre des records.

Il égale ainsi la performance de Brian McBride (qu'on a aussi connu en Europe à Wolfsburg, Everton ou Fulham il y a 25 ans) en marquant lors des cinq premiers matchs de la saison. Pourra-t-il maintenir la cadence ? Après les buts marqués par Christian Benteke et Joao Klauss ou le quadruplé d'assists de Dante Vanzeir, les Belgicains ont le vent en poupe en MLS.