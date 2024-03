Un ancien entraîneur du FC Barcelone envisagé par John Textor

Le propriétaire du RWDM est en train de gérer plusieurs autres clubs en même temps. Outre la crise bruxelloise, il doit également s'occuper de Botafogo.

Le RWDM est en train de vivre une énorme crise et pourrait repartir en Challenger Pro League un an après son titre qui lui a donné l'accès à la première division.

Après avoir remercié Bruno Irles, qui n'a eu droit qu'à quelques piges avant de prendre la porte, le club bruxellois a nommé Yannick Ferrera comme successeur et surtout comme l'homme dont la mission principale sera de sauver le club en Playdown face à Charleroi, Eupen et Courtrai.

Textor envisage Setién du côté de Botafogo

Mais John Textor ne doit pas seulement gérer le club de Molenbeek puisqu'il a également d'autres clubs dans son portefeuille et récemment, c'est Botafogo qui se cherchait un entraîneur.

Selon AS, le propriétaire du RWDM aurait envisagé de prendre Quique Setién, l'ancien entraîneur du FC Barcelone, libre depuis son départ de Villarreal en septembre dernier. Il avait entraîné les Blaugrana entre janvier et août 2020 avant de prendre la porte à cause des résultats alarmants et d'un 2-8 pris face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions cette année-là.