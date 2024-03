Quand Mark Van Bommel... "défend" Thorgan Hazard après le carton rouge de son joueur

L'Antwerp se serait-il incliné sans le carton rouge d'Owen Wijndal ? Probablement pas, et Mark Van Bommel le sait... mais il ne blâme pas Thorgan Hazard, qui en a un peu rajouté sur la phase.

Bien sûr, Mark Van Bommel était frustré après la défaite (1-0) de ses couleurs au Lotto Park. Car l'Antwerp était supérieur à Anderlecht en première mi-temps. "Nous étions à un niveau digne de la Ligue des Champions. Un contrôle total", estime-t-il en conférence de presse.

"Mais même si je nous ai trouvés très bons... Nous ne nous sommes pas créés assez d'occasions. Et nous ne marquons pas ce petit but", regrette Van Bommel. Puis, bien sûr, est arrivée cette phase entre Owen Wijndal et Thorgan Hazard. Et ce carton rouge.

La belle honnêteté de Van Bommel

"En premier lieu, je trouve que Thorgan Hazard devait recevoir un carton jaune", entame le Néerlandais, calmement. "Ca aurait tout réglé. Mais derrière, Owen donne l'opportunité au VAR de le sanctionner. C'est comme ça. Après, la vidéo peut repasser plusieurs fois l'image, et ça a l'air plus sévère qu'à vitesse réelle, mais c'est Owen qui leur donne l'occasion de le faire", reconnaît-il.

© photonews

Le coach de l'Antwerp avait l'air un peu résigné. Pas forcément ravi du verdict du VAR, mais aussi assez compréhensif : "Quand vous faites ce geste de la tête, vous vous exposez à ça. Ce n'est pas bon. Mais vous savez, j'ai aussi reçu un carton rouge... ou six dans ma carrière pour des choses encore plus stupides", sourit-il.

Quant à l'attitude de Thorgan Hazard, que certains jugeaient théâtrale, là aussi, Van Bommel surprenait par sa candeur : "C'est juste malin de sa part. On peut considérer ça antisportif, mais non, ce n'est pas le cas. Dans ces Playoffs, ce qui compte, c'est de gagner", conclut le coach anversois. Hazard appréciera d'être salué par un ex-joueur qui était réputé pour sa roublardise à l'époque...