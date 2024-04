Une chose est sûre : Anderlecht ne gagnera pas tout, mais sera sacrément difficile à battre

Cet Anderlecht-là est devenu bien plus roublard, et le geste peu fair-play de Thorgan Hazard l'a bien prouvé. Une chose est claire : il faudra se lever tôt pour battre ces Mauves.

Plus tôt cette saison, nous avions écrit que Brian Riemer avait pratiquement arraché une patte à tous les lapins de Bruxelles et de ses environs. Mais on ne peut plus attribuer cela à la pure chance. Le destin penche clairement vers Anderlecht cette saison.

La Gantoise, Genk, l'Antwerp... ce ne sont que quelques-uns des matchs de la phase classique qui nous viennent immédiatement à l'esprit, mais il y en a eu plus. Ce but égalisateur dans les dernières secondes contre le KV Courtrai, alors qu'ils étaient réduits à dix. Subir à Saint-Trond à dix et remporter quand même la victoire. Gagner à Charleroi, où Raman était hors-jeu avant le premier but...

Demandez à Bruges pourquoi Vormer était si apprécié

C'est en réalité assez incroyable quand on y pense. Mais cet Anderlecht n'a pas besoin d'être bon pour gagner. L'expérience et le métier dans l'équipe ont considérablement augmenté par rapport à la saison dernière. Tout reposait alors sur les épaules de Jan Vertonghen.

Anderlecht a des "salauds"

Vertonghen n'est d'ailleurs pas un ange sur le terrain, ne vous y trompez pas. Ajoutez-y désormais Schmeichel, Delaney et même, apparemment, Hazard, et vous avez suffisamment de "salauds" dans votre équipe pour faire la différence. Demandez à Bruges pourquoi Vormer était si apprécié.

Tout faire pour gagner. Comme Hazard l'a fait au moment où il a vu Wijndal donner ce petit coup de tête. Remplacez le frère d'Eden par Delaney ou Schmeichel et ils rouleraient aussi par terre, on en prend le pari. Mark Van Bommel lui-même a surpris en "défendant" Thorgan (lire ici).

© photonews

Non, le niveau d'Anderlecht n'était pas bon avant la mi-temps et à onze contre onze, mais d'une manière ou d'une autre, les Bruxellois réussissent quand même à s'imposer. C'était ce qui faisait défaut ces dernières saisons.

Anderlecht ne va pas tout gagner lors de ces play-offs, mais il sera sacrément difficile de les battre. Ils ne lâchent rien. Lorsque l'Antwerp a lancé une contre-attaque prometteuse et qu'Ilenikhena s'échappait, Delaney, fraîchement entré en jeu, a pris cyniquement sa jaune pour l'arrêter.

Qui aurait fait ça la saison dernière? Personne. Le RSCA est devenu une équipe très agaçante à affronter. Personne n'aime jouer contre de tels "salauds", mais cela leur importe peu. Surtout s'il y a un titre au bout...