L'exclusion de Christian Burgess juste logique ? "Un acte de brutalité"

Avec sa rouge directe, le défenseur de l'Union a mis son équipe en danger. Au final, les Bruxellois ont complètement craqué à Genk.

Il s'agissait probablement du match à ne pas laisser filer mais l'Union Saint-Gilloise a complètement perdu pied face à Genk et a vu la victoire lui passer sous le nez. Au classement, avec le succès d'Anderlecht, cela change déjà tout et relance la course au titre !

Mais ce qui fait le plus mal à l'USG dans cette rencontre, c'est probablement l'exclusion directe de Christian Burgess. Ce dernier, au moment d'une touche, a lancé le ballon en direction du visage d'Arokodare alors que le match touchait à sa fin.

Ce geste pourrait coûter cher au joueur et au club car on attend encore la sanction officielle même si la proposition du Parquet est tombée (LIRE ICI).

Le premier carton rouge de la carrière de Burgess

"C’est une décision correcte et courageuse de la part de l’arbitre", a déclaré Alexandre Boucaut dans les colonnes de la Dernière Heure. Selon lui, le règlement a été appliqué et rien de plus.

"Dans ce cas-ci, Burgess jette la balle avec force sur la tête de l’adversaire, c’est donc un acte de brutalité. L’exclusion est techniquement logique."

Un énorme coup dur pour un défenseur qui a donc écopé... du premier carton rouge de sa carrière ! Les conséquences de cette exclusion pour l'Union ? Burgess pourrait manquer le match face au Cercle mais surtout... celui face à Anderlecht !