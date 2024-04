Drame en Afrique du Sud : un joueur international a été tué par balles

Triste nouvelle en provenance d'Afrique du Sud. Le défenseur central des Kaizer Chiefs Luke Fleurs (24 ans) a été abattu ce mercredi et est décédé des suites de ses blessures. C'est ce que le club sud-africain a annoncé ce jeudi via les réseaux sociaux.

"C'est avec une grande tristesse que nous annonçons que le joueur des Kaizer Chiefs Luke Fleurs a tragiquement perdu la vie la nuit dernière lors d'un carjacking à Johannesburg", lit-on dans le communiqué publié par les Kaizer Chiefs, l'un des plus grands clubs du pays.

It is with a great deal of sadness that we announce that Kaizer Chiefs player, Luke Fleurs tragically lost his life last night during a hijacking incident in Johannesburg.



Our thoughts and prayers are with his family and friends at this difficult time.



The SAPS are handling… pic.twitter.com/4CTCiH1I41