Du changement, mais à quel point ? Découvrez la composition probable du Standard pour recevoir Louvain

Partagé entre l'envie de se passer de certains joueurs et les contraintes d'un effectif réduit et mal construit, Ivan Leko va déjà devoir préparer la saison prochaine lors de ces neuf dernières journées d'Europe Play-Offs.

Ivan Leko l'a confirmé en conférence de presse, ce vendredi. Il y aura des changements dans l'effectif du Standard pendant ces Europe Play-Offs. Toutefois, le Croate doit composer avec un effectif réduit et ne peut pas se passer de tous ceux qui pourraient le mériter.

Une défense inchangée, un milieu de terrain sans Alzate ?

Pour recevoir OHL, ce samedi (18h15), Arnaud Bodart commencera logiquement dans les buts. Devant le portier, on devrait retrouver le même trio que ces dernières semaines : Doumbia, Laifis et Noubi. Jonathan Panzo n'a pas convaincu lors de ses premières et devrait rester sur le banc. Par contre, cette semaine ou très prochainement, il devrait être possible de voir un certain Ibe Hautekiet monter au jeu et recevoir sa chance.

© photonews

Si le côté droit sera logiquement arpenté par Marlon Fossey, le côté gauche apporte une inconnue. Moussa Djenepo, ou Cihan Canak ? La mentalité et la combativité du Malien ne sont certainement pas à remettre en question, mais l'ancien chouchou de Sclessin ne retrouve pas son rang et, pire encore, reçoit des coups de sifflet. Leko a aussi parlé de temps de jeu supplémentaire pour le Turc, il postule sérieusement pour une place de titulaire contre Louvain.

Au milieu de terrain, aussi, plusieurs questions. Aiden O'Neill est toujours blessé et Steven Alzate a plusieurs fois montré qu'il n'avait plus rien à faire sur le terrain. Monté au jeu cinq petites minutes à Gand en raison d'une petite blessure survenue lors de la trêve internationale, Isaac Price devrait retrouver sa place au milieu de terrain, avec William Balikwisha et Hayao Kawabe. Si le Nord-Irlandais n'est pas encore à 100%, Hakim Sahabo se tient prêt.

Deux changements dans la composition du Standard contre Louvain ?

Enfin, pas de surprise à prévoir dans le compartiment offensif. Wilfried Kanga et Kelvin Yeboah devraient s'associer, et espérer la même efficacité que lors du dernier match à domicile contre Eupen.

La composition probable du Standard contre Louvain : Bodart, Doumbia, Laifis, Noubi, Fossey, Djenepo, Price, Balikwisha, Kawabe, Kanga, Yeboah.