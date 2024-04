🎥 Huit mois après son dernier but, un Belge retrouve enfin le chemin des filets !

Parti de l'Union Saint-Gilloise pour rejoindre les New York Red Bulls, Dante Vanzeir a connu des débuts en mode montagne russe aux Etats-Unis.

Cependant, cette saison semble différente pour l'ancien attaquant de l'USG puisqu'il cartonne après seulement cinq rencontres disputées.

Cette nuit, face à Cincinnati, il a offert la victoire à son équipe et était même impliqué dans les deux buts. Sur l'égalisation, il a offert la passe décisive (sa sixième de la saison) et il a surtout marqué son premier but de l'exercice 2024 pour donner les trois points à NY.

Vanzeir a retrouvé le chemin des filets en compétition officielle depuis le 31 juillet dernier quand il avait inscrit un triplé en League Cup.

The MLS leader in assists, Dante Vanzeir scores his first goal of the season and he does it in style putting #USMNT defenders Miles Robinson and DeAndre Yedlin on đŸ›ŒđŸ›Œ#rbny #redrunsdeep #newyorkredbulls #allforcincy #fccincinnati pic.twitter.com/lhQhxJsA4k