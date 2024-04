Jan Vertonghen va-t-il dire adieu aux Diables Rouges ? Il donne sa réponse

Jan Vertonghen était très déçu de la performance anderlechtoise à Bruges. Et il a aussi dû répondre aux questions concernant son avenir en sélection...

Jan Vertonghen n'a rien voulu enlever à la performance du Club Bruges. "Nous n'étions pas au niveau. Nous étions sur le terrain sans passion et sans émotion. Cette défaite est logique", a-t-il déclaré sans pitié.

"Nous n'avons pas mis l'intensité que Bruges a apporté dès la première seconde", a souligné le défenseur. "Nous voulions jouer au ballon, mais cela n'a pas fonctionné."

Anderlecht n'a donc pas profité du faux pas de l'Union. "J'ai toujours dit que lors des play-offs, toutes les équipes ont une chance de gagner. Tout peut basculer d'un côté à l'autre. Une chose est sûre, nous devons gagner le prochain match."

Ce prochain match est justement contre l'Union. Les deux équipes bruxelloises détermineront qui prendra la pole position. Mais le Club de Bruges et Genk suivront également ce match avec un grand intérêt.

En attendant, Vertonghen est revenu sur son départ de l'équipe nationale, annoncé la semaine dernière dans les médias : "Je n'ai rien confirmé et rien n'a été décidé. Je veux me concentrer sur le championnat, ce genre de choses est pour plus tard".