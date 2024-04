🎥 Leandro Trossard, l'homme providentiel d'Arsenal ! Le Diable Rouge inscrit un but superbe et ultra-important face au Bayern !

Outre la rencontre très animée entre le Real Madrid et Manchester City, les quarts de finale de la Ligue des Champions nous offraient également un très alléchant Arsenal - Bayern de Munich.

Un match entre deux très grands noms du football européen et qui promettait bien du spectacle. Et comme dans le cas de la rencontre entre les Espagnols et les Anglais, on n'a pas été déçus !

Les Gunners ont très vite mené au score grâce à un bijou de Bukayo Saka (1-0, 12e). Les Londoniens ont mené devant leur public, avant d'encaisser deux buts en première mi-temps, des oeuvres de Gnabry (1-1, 18e) et Goretzka (1-2, s.p., 32e).

Arsenal est passé tout près de perdre cette première manche, mais Leandro Trossard a de nouveau endossé son costume de sauveur. Le Belge a égalisé à 2-2 à la 76e après un beau mouvement collectif. Un très beau signal de la part du Diable Rouge, qui était monté au jeu 10 minutes plus tôt.

Trossard permet donc à Arsenal de garder toutes ses chances en vue du match retour. Il devient seulement le 4e joueur dans l'Histoire de la Ligue des Champions à marquer dans chacune de ses quatre premières rencontres jouées à domicile.

