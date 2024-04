"Un sauvetage miraculeux" : les Francs-Borains sont tirés d'affaire, et veulent voir grand !

Les Francs-Borains ont acquis leur sauvetage en Challenger Pro League contre le RFC Liège, le week-end dernier. "Un miracle" selon le président Georges-Louis Bouchez.

Grâce à leur partage acquis contre le RFC Liège devant une affluence record, les Francs-Borains sont assurés de poursuivre l'aventure en Challenger Pro League. Au micro d'Eleven/DAZN, quelques minutes après le coup de sifflet final, le président Georges-Louis Bouchez paraissait très ému.

"On est passés par toutes les couleurs, on a souffert. Le match a été à l'image de la saison : difficile. Les joueurs ont montré qu'ils aimaient le blason, ils n'ont jamais abandonné. C'est une superbe aventure humaine. C'est un miracle sur le plan financier et sportif. On ne vient pas de la commune la plus simple sur le plan économique, c'est extraordinaire !"

Les Francs-Borains veulent se solidifier... avant de rêver ?

Quel sera l'objectif, désormais, pour les Borains ? Vivre une saison plus tranquille, assurément, à l'image de celle des Sang & Marine, quasiment sauvés depuis le mois de décembre. Et renforcer la structure du club, évidemment.

"Notre première saison en Nationale 1, on avait failli descendre, et on était montés lors de la deuxième. Je ne dis pas que ce sera la même chose, on ne doit pas se mettre de pression pour rien. On doit surtout gagner en régularité, on a parfois livré d'excellents matchs, et on ne reconnaissait pas l'équipe la semaine suivante."

"C'est l'expérience, le noyau n'avait jamais joué ensemble, il y a eu beaucoup de renouvellement, des joueurs qui n'avaient jamais joué à ce niveau. On aura aussi besoin de plus de structure sur le plan financier pour permettre aux Francs Borains de vivre une prochaine saison plus facile."