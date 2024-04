Benjamin Lambot prolonge le plaisir : il raconte son rôle et ses objectifs au FC Liège !

Cela aurait pu être sa dernière saison chez les pros, mais Benjamin Lambot s'éclate encore beaucoup trop. À 36 ans, le pilier du FC Liège a prolongé pour une saison, et nous a détaillé son ressenti et ses objectifs.

Des rumeurs l'envoyaient déjà dans plusieurs clubs amateurs, et ça n'aurait pas étonné grand monde : Benjamin Lambot aura 37 ans le mois prochain, n'a plus rien à prouver et a même totalement réussi son pari en retrouvant le football professionnel avec Liège. Une Challenger Pro League dans laquelle il est resté un titulaire indiscutable.

Dans la foulée de l'annonce de sa prolongation, nous avons contacté Lambot pour discuter de ce nouveau contrat et de cette année de plus à prévoir à l'échelon pro.

Bonjour Benjamin ! Tout d'abord, quel est ton état d'esprit maintenant que cette prolongation est officielle? Est-ce que tu t'attendais à rester à ce niveau et à recevoir cette opportunité pour une saison de plus dans le foot pro ?

"Je l’espérais, mais j’ai joué toute la saison sans y penser en donnant le maximum pour le club, afin d’obtenir le maintien le plus rapidement possible. C’est un soulagement mais une fierté que mes efforts et mon investissement aient été récompensés.

On te citait notamment dans des clubs amateurs. Est-ce que c'est une idée qui t'aurait plu, ou te plairait pour l'avenir ?

Avec mon agent, on se renseignait pour l’avenir, au cas où Liège souhaitait en rester là. Mais après avoir regoûté au football professionnel, je voulais y rester le plus longtemps possible. Je sais que ce ne sera pas éternel, donc je profite au maximum.

Et concernant l’avenir, j’espère trouver un club amateur avec de l’ambition et qui compte sur moi pour avancer, comme l’a fait le RFC Liège il y a 3 ans.

© photonews

Cette saison 24-25 à venir est-elle, cette fois, la dernière dans le foot pro ?

Je ne me fixe pas de limite, je me sens bien physiquement, dans une belle division, avec un bon groupe, et dans un club qui me correspond. On verra comment se passe la saison personnellement, et on en tirera les conclusions pour la suite.

Est-ce que cette prolongation s'accompagne par exemple d'une potentielle reconversion au sein du FC Liège, si c'est quelque chose qui te tente ?

Je n’ai pas l'ambition de me reconvertir dans le coaching, non, mais je pense que ce genre de possibilités se dessinent naturellement dans le temps. Je me concentre actuellement sur le terrain.

Liège est aux portes du top 6. J'imagine que ça joue beaucoup dans le plaisir que tu peux prendre et ta décision de prolonger ce plaisir !

Bien sûr, comme je le disais, être dans un club ambitieux, peu importe la division, c'est ce qui nous fait prendre du plaisir et donne forcément l’envie de continuer.

Cette saison sur le plan collectif dépasse-t-elle tes attentes ou sentais-tu ce potentiel dans le groupe ?

On a un groupe assez similaire depuis mon arrivée, on connaît nos qualités, et la saison passée on a survolé la Nationale 1. Maintenant, on s'attendait à prendre un certain temps d'adaptation. On ne pensait certainement pas se battre pour les barrages à 2 journées de la fin, mais l’ambition du groupe est présente depuis le premier jour, on peut le voir dans l’attitude affichée dans certains matchs à enjeu.

À quel point as-tu senti que ton expérience était par moments nécessaire cette saison, sur et en-dehors du terrain, par rapport à des équipiers peu habitués au niveau pro ?

Sur le terrain, j’apporte du calme, et je continue mon coaching naturellement ; on a la même défense depuis le début, ca aide aussi. En dehors, je ne suis pas le genre de gars à gueuler à la mi-temps. Je suis plutôt le grand frere qui aura toujours un mot pour tout le monde, et j’essaye d’avoir des paroles personnelles de remotivation ou de calme, pour garder le moral du groupe au mieux.

Merci pour ton temps, Benjamin.

Merci à vous. J’aimerais juste avoir une pensée pour mon papa qui nous a quittés en décembre. Mon premier supporter. Je sais qu’il aurait dit : «Je suis heureux et fier, mais tu le mérites mon gamin».