Hans Vanaken peut-il encore croire à l'Euro ? "Je pourrais apporter quelque chose en plus"

Hans Vanaken reste une valeur sûre du Club de Bruges et de la Pro League. Mais chez les Diables, la porte semble bel et bien refermée.

Que le noyau des Diables Rouges à l'Euro comporte 23 ou 26 noms, les places seront très chères. Plusieurs joueurs sont déjà partants certains, ce qui ne laisse que quelques places aux nombreux aspirants.

Dans ce groupe, on retrouve toujours Hans Vanaken. Le milieu infiltreur du Club de Bruges n'a été appelé qu'une seule fois sous l'ère Tedesco et n'est plus apparu dans le groupe depuis près d'un an.

"Vous n'avez pas d'influence sur les choix du sélectionneur national. Vous ne pouvez rien y faire", a-t-il déclaré au Nieuwsblad.

Hans Vanaken, entre fatalisme et ambitions

Il pense pourtant avoir sa place dans le noyau : "J'ai le sentiment que je pourrais apporter quelque chose en plus, je suis différent des autres milieux de terrain des Diables Rouges, mais je ne dois pas m'attendre à être repris pour l'EURO, je suis réaliste. Je pourrais déjà réserver mes vacances d'été."

Il reste toutefois respectueux des choix du sélectionneur : "Domenico Tedesco a toujours été très correct avec moi. Il m'a appelé plusieurs fois pour expliquer ses décisions. Je l'ai apprécié. J'espère que nous réussirons bien à l'EURO".